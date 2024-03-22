هبطت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة وسط احتمالات التوصل قريبا لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وهو ما قد يؤدي لزيادة الإمدادات العالمية، في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع الدولار وانخفاض إمدادات البنزين في الولايات المتحدة إلى تقويض التوقعات المرتبطة بالطلب.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا إلى 85.60 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0011 بتوقيت غرينتش. كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 19 سنتا إلى 80.88 دولارا للبرميل.

ويتجه كلا الخامين لتسجيل خسائر أسبوعية طفيفة بأقل من نصف بالمئة.

المصدر: رويترز