إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي جنوب شرق مدينة نابلس  خشية تسلل مسلحين إلى داخل مستوطنة قريبة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2024 - 00:36

إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي جنوب شرق مدينة نابلس  خشية تسلل مسلحين إلى داخل مستوطنة قريبة

منذ 23 mins 22 March، 2024
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