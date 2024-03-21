هنأ نائب الرئيس الإيراني للشؤون العلمية، روح الله دهقاني بعيد النوروز وأعلن ان صادرات البلاد للمنتجات القائمة على المعرفة زادت بنسبة 200٪ في العام الماضي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال دهقاني في رسالة تهنئة بمناسبة عيد نوروز 1403: “مضى عام آخر بكل ما فيه من صعود وهبوط، حلو ومر، نجاحات وإخفاقات، وبدأنا العام الجديد بأمل وبتجارب كبيرة”، مضيفا: “كان عام 1402 مليئًا بالنمو والازدهار في مجال النظام البيئي للابتكار والتكنولوجيا في إيران”.

وأضاف نائب رئيس الجمهورية أننا شهدنا تطورات كان من أهم توجهاتها إزالة العوائق وتمهيد الطريق لمشاركة الشركات والأفراد القائمين على المعرفة في مجال الإنتاج وتطوير الاقتصاد القائم على المعرفة. ، مثل تخصيص الإعفاءات الضريبية لأنشطة البحث والتطوير وبرنامج القطع الإقليمي للاقتصاد القائم على المعرفة لإنشاء نظام تقييم الأصول غير الملموسة.

وقال: “النمو الكبير والسريع لعدد الشركات القائمة على المعرفة وزيادة حوالي 200٪ من صادرات الدولة للمنتجات القائمة على المعرفة في العام الماضي يشير إلى الأساس السليم والديناميكية والنمو السريع في النظام البيئي للابتكار والتكنولوجيا للبلاد، ويشير إلى بيئة مواتية لتحقيق شعار هذا العام، القائم على “قفزة الإنتاج بمشاركة الشعب” في مجال الاقتصاد القائم على المعرفة في البلاد.

وأضاف دهقاني: “إن النجاحات والإنجازات، التي ثمارها الحلوة هي ازدهار الإنتاج وفرص العمل والازدهار الاقتصادي للبلاد، ستفرح جميع أبناء الشعب الإيراني العزيز».

المصدر: وكالة مهر