تراجعت أسعار النفط الأربعاء 20 مارس من أعلى مستوياتها خلال عدة أشهر، إذ أدى ارتفاع الدولار إلى كبح شهية المستثمرين بينما قام متعاملون آخرون بجني أرباح بعد أن ارتفعت الخامات القياسية إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 16 سنتا أو 0.2% إلى 87.22 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:07 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أبريل، والتي تنتهي عند تسوية يوم الأربعاء، 31 سنتًا، أو 0.4%، إلى 83.16 دولارًا للبرميل. وبلغ عقد خام غرب تكساس الوسيط الأكثر نشاطا لشهر مايو/أيار 82.55 دولارا للبرميل، بانخفاض 18 سنتاً.

المصدر: cnbcarabia