أنباء عن سماع دوي انفجارات في أجواء محيط العاصمة السورية دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2024 - 03:02

أنباء عن سماع دوي انفجارات في أجواء محيط العاصمة السورية دمشق

منذ 1 ساعة 19 March، 2024
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