آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل بشكل مفاجئ تحت غطاء ناري كثيف محيط مجمع الشفاء غربي مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2024 - 03:16

آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل بشكل مفاجئ تحت غطاء ناري كثيف محيط مجمع الشفاء غربي مدينة غزة

منذ 11 mins 18 March، 2024
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