قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة وسط إطلاق نار كثيف – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2024 - 03:16

قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة وسط إطلاق نار كثيف

منذ 12 mins 18 March، 2024
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