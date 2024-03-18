اشتباكات عنيفة في محيط مجمع الشفاء في غزة بين مقاومين وقوات خاصة إسرائيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2024 - 03:14

اشتباكات عنيفة في محيط مجمع الشفاء في غزة بين مقاومين وقوات خاصة إسرائيلية

منذ 16 mins 18 March، 2024
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