دعا رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل خلال المؤتمر الوطني السنوي للتيار الى انتخاب رئيس للجمهورية يكون رئيسا ميثاقيا مشددا على مطالب التيار باللامركزية الادارية والصندوق الائتماني. وقال باسيل ان مشكلته مع وحدة الساحات انها لم تاخذ بالاعتبار وحدة الساحة اللبنانية .

وقال أننا “لن نسمح بالهيمنة على موقع وصلاحيات الرئاسة، ولا نرضى بانتخاب رئيس يكسر الشراكة والميثاق”. معتبرا ان “الشراكة هي اولاً بتحديد المصير سوية، وهي بالاستراتيجية الدفاعية لحماية الوطن، وبتحييد لبنان عن صراعات هو بغنى عنها”، مضيفا “صحيح لا نستطيع ان نكون محايدين عن قضية فلسطين بوجه اسرائيل الاجرامية، ولا عن سوريا المدنية بوجه الارهاب الاصولي، ولكن نستطيع ربط لبنان ونهاية الحرب على ارضه بكل حروب المنطقة وازماتها”.

وشدد على أن “اسرائيل كناية عن مجموعة غرباء عن بعضهم بالجنسية وليس بالدين، تجمّعوا على ارض فلسطين بإسم اسطورة لبّسوها ثياب الدين؛ سردية تاريخية بأطماع استعمارية المشروع مهما كان مدعوما، ومصير المشروع الاسرائيلي الفشل مثلما حصل بنظام الفصل العنصري بجنوب افريقيا