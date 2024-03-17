بعد 163 يوما من العدوان الهمجي على قطاع غزة والعملية البرية التي لم تحقق اي انجاز يذكر لا يزال رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو يستخدم نفس الخطاب الكاذب، فيما اكدت المعارضة الصهيونية انه سيخسر الحرب.

وقال نتنياهو، خلال اجتماع حكومته الأسبوعي اليوم، الأحد، إنه “في المجتمع الدولي هناك من يحاول وقف الحرب الآن، وقبل تحقيق جميع أهدافها. وهم يفعلون ذلك بواسطة توجيه اتهامات كاذبة ضد الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية وضد رئيس الحكومة الإسرائيلية”.

وتابع نتنياهو أنه “إذا أوقفنا الحرب الآن قبل تحقيق جميع غاياتها، فهذا يعني أن إسرائيل خسرت بالحرب، ولن نسمح بهذا. ولذلك لن نستسلم لهذه الضغوط”.

وأضاف “لن توقفنا أي ضغوط دولية عن تحقيق جميع أهداف الحرب، وهي القضاء على حماس، تحرير جميع مخطوفينا وضمان ألا تشكل غزة بعد الآن تهديدا ضد إسرائيل”.

وقال نتنياهو أنه “من أجل أن ننفذ ذلك، سنعمل في رفح. وهذه الطريقة الوحيدة للقضاء على بقايا كتائب حماس” حسب تعبيره، وقال ان “هذه الطريقة الوحيدة لممارسة الضغط العسكري المطلوب من أجل تحرير مخطوفينا. ومن أجل ذلك، صادقنا على الخطط العسكرية لعملية في رفح، وبضمنها دفع خطوات لإخلاء السكان المدنيين من مناطق القتال. وهذه مرحلة ضرورية نحو العملية العسكرية”.

لابيد: ندرك انكم ستخسرون

وتعليقا على خطاب نتنياهو قال رئيس المعارضة الصهيونية لابيد: ندرك أنكم ستخسرون الحرب ولن تعيدوا “المخطوفين”.