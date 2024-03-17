أشار المحلل العسكري في صحيفة “هآرتس”، عاموس هرئيل، إلى أن “إسرائيل تواجه حاليا ورطة إستراتيجية مميزة، في غزة وكذلك في لبنان”. واضاف “تتفاقم هذه الورطة بسبب زعيم جلّ اهتمامه ببقائه الشخصي والإفلات من القانون”.

واعتبر ان “نتنياهو لا يقدم للجمهور في إسرائيل صورة حول خطورة الوضع الأمني والسياسي، وإنما ينثر أساطير حول نجاحات وإنجازات، إلى جانب أمل كاذب حول انتصار مطلق”.

وأضاف أن نتنياهو يميل إلى المصادقة على توجه وفد برئاسة رئيس الموساد، دافيد برنياع، إلى المفاوضات في قطر. لكن هرئيل، والصحف الصهيونية الأخرى، لفتوا إلى أن التفويض الممنوح للوفد في المفاوضات ليس واضحا. ففي جولات مفاوضات سابقة في القاهرة، أوعز نتنياهو للوفد بالاستماع للمقترحات التي تقدم فقط وليس التفاوض عليها.

وتابع المحلل العسكري أن “مفتاح التقدم من جانب إسرائيل، متعلق بقرار نتنياهو منح المفاوضين حيّز مناورة يسمح بالتوصل إلى صفقة خلال فترة قصيرة، وفي شهر رمضان. وبعد أكثر من 160 يوما على بدء الحرب، لم يتبق وقتا للخدع”.

واليوم اظهر استطلاع رأي تراجع شعبية حزب الليكود الذي يترأسه نتنياهو. وأكد 37% من المستطلعين الذين صوتوا لليكود في الانتخابات السابقة أنهم لن يصوتوا لهذا الحزب في الانتخابات المقبلة.

المصدر: عرب 48