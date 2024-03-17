دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ السبت 16-03-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 11:15 استهداف موقع ‏البغدادي بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 13:04 استهداف ‏ثكنة هونين – راميم بصاروخي بركان وإصابتها إصابة ‏مباشرة.

3- الساعة 15:40 استهداف موقع ‏السمّاقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة ‏مباشرة.

4- الساعة 15:42 استهداف موقع ‏الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة ‏مباشرة.

– القطاع الغربي:

1- الساعة 15:30 استهداف موقع ‏المالكية بقذائف الهاون وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 19:40 استهداف تجمّع ‏لجنود العدو الإسرائيلي على تلة الكرنتينا بالأسلحة الصاروخية.

المصدر: موقع المنار