عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2024 - 03:40

عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

منذ 1 ساعة 17 March، 2024
خريطة 16-03-2024
لبنان

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ السبت 16-03-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 11:15 استهداف موقع ‏البغدادي بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
2- الساعة 13:04 استهداف ‏ثكنة هونين – راميم بصاروخي بركان وإصابتها إصابة ‏مباشرة.
3- الساعة 15:40 استهداف موقع ‏السمّاقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة ‏مباشرة.
4- الساعة 15:42 استهداف موقع ‏الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة ‏مباشرة.

– القطاع الغربي:

1- الساعة 15:30 استهداف موقع ‏المالكية بقذائف الهاون وإصابته إصابة مباشرة.
2- الساعة 19:40 استهداف تجمّع ‏لجنود العدو الإسرائيلي على تلة الكرنتينا بالأسلحة الصاروخية.

المصدر: موقع المنار

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