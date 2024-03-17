دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ السبت 16-03-2024، وفقًا للتالي:
– القطاع الشرقي:
1- الساعة 11:15 استهداف موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
2- الساعة 13:04 استهداف ثكنة هونين – راميم بصاروخي بركان وإصابتها إصابة مباشرة.
3- الساعة 15:40 استهداف موقع السمّاقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
4- الساعة 15:42 استهداف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
– القطاع الغربي:
1- الساعة 15:30 استهداف موقع المالكية بقذائف الهاون وإصابته إصابة مباشرة.
2- الساعة 19:40 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي على تلة الكرنتينا بالأسلحة الصاروخية.
المصدر: موقع المنار