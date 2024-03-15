قدمت حركة حماس تصورا حول وقف اطلاق النار وتبادل الاسرى الى الوسطاء القطريين والمصريين، معلنة ان الكرة باتت في الملعب “الاسرائيلي”.

وكالة رويترز افادت ان المرحلة الأولى من المقترح الذي قدمته حركة حماس تشمل الإفراج عن النساء وكبار السن والمرضى من الأسرى الصهاينة مقابل الإفراج عن عدد يتراوح بين 700 إلى 1000 أسير فلسطيني منهم 100 من أصحاب الأحكام العالية ، وبعد انتهاء المرحلة الاولى سيتم الاتفاق على الموعد النهائي لوقف إطلاق النار الدائم و الاتفاق ايضاً على الموعد النهائي للانسحاب من قطاع غزة . ووفق المقترح سيتم الإفراج عن جميع الاسرى من الجانبين في المرحلة الثانية.

تفاصيل من المقترح

وحول المقترح الذي قدمته حركة حماس تحدث المتحدث باسم الحركة جهاد طه للمنار مشيرا ان “التصور يرتكز على اسس تعتبرها الحركة اساسا لانجاح اي اتفاق وترتكز على التزام بموعد محدد لوقف العدوان وتقديم المساعدات وعودة النازحين الى اماكن سكنهم والانسحاب من قطاع غزة”.

واشار ان “موضوع الاسرى يستهدف في المرحلة الاولى المدنيين وكبار السن الصهاينة مقابل الافراج عن اسرى فلسطينيين من ذوي احكام عالية ومرضى”. واشار طه “اننا اليوم نتعامل مع المرحلة الاولى ومقترح باريس ينقسم الى 3 اقسام”. واكد انه “لا بد ان يكون هناك في المرحلة الثانية التزام زمني بوقف النار -وهذا يحدد في المرحلة الاولى- اضافة الى وجود ضمانات حقيقية للانسحاب من بعض المناطق من اجل عودة النازحين والتزام بعدم تعرض المواطنين لاي عمل عسكري”.

واعلن اننا بانتظار الرد الاسرائيلي عبر الوسطاء لافتا ان الاحتلال كان دائما متعنتا في الرد على اي مقترحات.

اجتماع صهيوني ووفد الى قطر

وقد اجتمع كابينيت الحرب الصهيوني الذي بحث في المقترح الذي قدمته حماس. ووصف نتنياهو مطالب حماس بأنها “غير واقعية”.

وقال بيان صادر عن مكتبه “أن وفدا إسرائيليا سيتوجه إلى قطر من أجل إجراء مفاوضات حول صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار، وأن الوفد سيطرح موقف إسرائيل”.

وبعد انتهاء اجتماع كابينيت الحرب، يعقد اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت الموسع) الذي سيبحث في الموقف الصهيوني الذي سيحمله الوفد إلى المفاوضات في قطر.