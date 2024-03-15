أدّت الاحتجاجات الغاضبة والمُطالبة بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزّة، والتي قادها أنصار فلسطين خارج مقر حفل توزيع جوائز الأوسكار في لوس انجلس الاميركية، إلى جعل صوت فلسطين الأعلى على مسرح دولبي وسجّادته الحمراء، ناهيك عن تأخير موعد بدء المهرجان الذي لم يشهد رفع علمًا واحدًا لـ”إسرائيل”.

حفل توزيع الجوائز الـ96،العلم الفلسطيني رفرف عاليًا خارج قاعة الحفل، كما رُفعت اللافتات المطالبة بوقف الإبادة وتحرير فلسطين. فإحدى اللافتات حملت عبارة: “في اثناء مشاهدتكم، تتساقط القنابل”. ونتيجةٌ لذلك تأخرت انطلاقة الحفل لخمس دقائق، كما عطّلت التظاهرات حركة المرور المتجهة نحو المسرح الواقع في كاليفورنيا – لوس أنجلوس، لمدة 20 دقيقة تقريبًا:

المصدر: موقع المنار