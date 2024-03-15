عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2024 - 02:02

عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

منذ 59 mins 15 March، 2024
خريطة 14-03-2024
لبنان

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 14-03-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 15:15 استهداف ‏موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
2- الساعة 15:15 استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة ‏مباشرة.
3- الساعة 20:30 استهداف مجموعة من جنود العدو الإسرائيلي داخل موقع بياض بليدا بالقذائف المدفعية وإيقاع ‏إصابات في صفوفهم.‎

– القطاع الغربي:

1- الساعة 15:35 استهداف مجموعة من جنود العدو الإسرائيلي داخل موقع المالكية بالقذائف المدفعية وإيقاع إصابات في صفوفهم.
2- الساعة 17:10 استهداف ‏تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط تلة الكرنتينا بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.
3- الساعة 22:15 استهداف مجموعة من جنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بالقذائف المدفعية وإيقاع إصابات في صفوفهم.

المصدر: موقع المنار

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