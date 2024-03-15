دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 14-03-2024، وفقًا للتالي:
– القطاع الشرقي:
1- الساعة 15:15 استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
2- الساعة 15:15 استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
3- الساعة 20:30 استهداف مجموعة من جنود العدو الإسرائيلي داخل موقع بياض بليدا بالقذائف المدفعية وإيقاع إصابات في صفوفهم.
– القطاع الغربي:
1- الساعة 15:35 استهداف مجموعة من جنود العدو الإسرائيلي داخل موقع المالكية بالقذائف المدفعية وإيقاع إصابات في صفوفهم.
2- الساعة 17:10 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط تلة الكرنتينا بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.
3- الساعة 22:15 استهداف مجموعة من جنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بالقذائف المدفعية وإيقاع إصابات في صفوفهم.
المصدر: موقع المنار