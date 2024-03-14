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March 14 2024 - 09:52

مؤشر التضخم في روسيا يسجل نموا صفريا

منذ 34 mins 14 March، 2024
Inflation Russia
اقتصاد - صفحات منوعة

سجل مؤشر التضخم في روسيا في الفترة من 5 إلى 11 مارس الجاري نموا صفريا وذلك للمرة الأولى منذ مايو من العام الماضي، وفقا لبيانات هيئة الإحصاء الروسية “روستات”.
كما أظهرت البيانات أن الأسعار في روسيا نمت منذ بداية العام الجاري 2024 بنسبة 1.6%.
وللمقارنة فقد سجل مؤشر التضخم في الأسبوع من 27 فبراير 2024 إلى 4 مارس 2024 نموا بنسبة 0.09%.
وفي نهاية العام الماضي، أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، أن المنظم الروسي سيعيد التضخم إلى المستوى المستهدف عند 4% في 2024، وحينها سيكون قادرا على تخفيف السياسة النقدية في البلاد (خفض أسعار الفائدة).

المصدر: روسيا اليوم

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