شبان يستهدفون قوات الاحتلال بعبوة محلية الصنع في مخيم عسكر القديم بمدينة نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2024 - 04:30

شبان يستهدفون قوات الاحتلال بعبوة محلية الصنع في مخيم عسكر القديم بمدينة نابلس

منذ 43 mins 14 March، 2024
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