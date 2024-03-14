مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 11:00 من مساء يوم ‏الأربعاء تجمعًا ‏لجنود العدو شرق موقع العبّاد بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2024 - 01:20

مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 11:00 من مساء يوم ‏الأربعاء تجمعًا ‏لجنود العدو شرق موقع العبّاد بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة

منذ 26 mins 14 March، 2024
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