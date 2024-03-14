المقاومة الاسلامية في العراق: استهدف مجاهدون بواسطة الطيران المسيّر قاعدة بالماخيم الجوية الصهيونية في عمق الكيان الغاصب – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2024 - 01:18
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المقاومة الاسلامية في العراق: استهدف مجاهدون بواسطة الطيران المسيّر قاعدة بالماخيم الجوية الصهيونية في عمق الكيان الغاصب
منذ 40 mins
14 March، 2024
عاجل
الطيران المسير
العراق
المقاومة الاسلامية في العراق
قاعدة بالماخيم الجوية
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