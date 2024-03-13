إعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في حولاتا وراموت نفتالي بالجليل الأعلى – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2024 - 18:38

إعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في حولاتا وراموت نفتالي بالجليل الأعلى

منذ 2 ساعة 13 March، 2024
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