أكد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية خلال إطلاق الوزارة الإعلان عن مخطط اعادة اعمار وتطوير مرفا بيروت أن ” إعادة إعمار وتطوير مرفأ بيروت ، سيكون مرتكزه الأساس من الإيرادات التي أصبح يحصّلها المرفأ ، والتي كانت نتاجاً طبيعياً لعملية التفعيل التي تحدثنا عنها”. مضيفاً بأن” اللبنانيين يقع على عاتقهم وحدهم دون سواهم النهوض بوطنهم وبمرافقهم العامة “.

وشدد على ” أن مساعدة الأخرين هي المتمم لهذا المسار وليس العكس ” ، لافتاً إلى أنه” على الرغم من ذلك فإننا نعلن مجدداً بأن باب الإستثمار سيبقى مفتوحاً لكافة الشركات الإستثمارية المتخصصة المحلية والعالمية وذلك للتقدم وفقاً للأطر القانونية المعمول بها في لبنان ، ودائماً تحت ظلال سيادة الدولة على أصولها ، والتي ستبقى ملكاً لها ومن دون أن تمس أو تجيّر لأي كان” .