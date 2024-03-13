كتائب شهداء الأقصى- نابلس: مقاتلونا خاضوا اشتباكات ضارية مع قوات العدو وآلياته العسكرية المقتحمة لمدينة نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2024 - 11:10

كتائب شهداء الأقصى- نابلس: مقاتلونا خاضوا اشتباكات ضارية مع قوات العدو وآلياته العسكرية المقتحمة لمدينة نابلس

منذ 1 ساعة 13 March، 2024
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