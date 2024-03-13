‫إعلام العدو: اصابات بعملية طعن عند حاجز النفق قرب بيت لحم  جنوب القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2024 - 09:04

‫إعلام العدو: اصابات بعملية طعن عند حاجز النفق قرب بيت لحم  جنوب القدس

منذ 26 mins 13 March، 2024
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