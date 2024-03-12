المقاومة الإسلامية تستهدف الأجهزة التجسسية في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وتصيبها إصابةً مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2024 - 15:32

المقاومة الإسلامية تستهدف الأجهزة التجسسية في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وتصيبها إصابةً مباشرة

منذ 20 mins 12 March، 2024
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