إعلام العدو: تم رصد إطلاق 22 صاروخًا تجاه الجليل الغربي و4 صواريخ تجاه الجليل الأعلى – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2024 - 17:50

إعلام العدو: تم رصد إطلاق 22 صاروخًا تجاه الجليل الغربي و4 صواريخ تجاه الجليل الأعلى

منذ 54 mins 11 March، 2024
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