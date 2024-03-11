تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 157 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام أن”طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الاثنين الذي يصادف أول أيام شهر رمضان- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى”.

وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف صهيوني لمنازل في بلدة القرارة شمال خان يونس.

واستشهد طفلان بسبب سوء التغذية ونقص الإمدادات الطبية في مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت هيئة المعابر في غزة أن الاحتلال أفرج عن 56 أسيرا سبق اعتقالهم من مناطق بالقطاع وتظهر عليهم آثار التعذيب.

ونسفت قوات الاحتلال أحياء سكنية كاملة بمنطقة القرارة في خان يونس.

وأفادت مصادر إعلامية أنه للمرة الخامسة منذ الصباح، نسف جيش الاحتلال مبانٍ سكنية شمال غربي خان يونس.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 67 شهيدا و106 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقالت:” لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 31112 شهيدا و72760 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن 72 % من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء.

كما أكدت ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف إلى 25 شهيدا.

ونسفت قوات الاحتلال عدة مربعات سكنية في مدينة خانيونس، وسط تحليق طائرات الأباتشي التي تطلق بين الفينة والأخرى الأعيرة النارية الثقيلة من رشاشاتها.

وارتقى 16 شهيدا في قصف الاحتلال صباح اليوم منزلا لعائلة أبو شمالة في حي الزيتون بمدينة غزة كما واستشهد وأصيب عدد من جيران المنزل المستهدف من عائلة صرصور و الصيرفي، وفق وكالة سند.

وذكرت مصادر إعلاميو أن”المنزل المدمر هو منزل عائلة الصحفي مفيد أبو شمالة، واستشهدت زوجته واثنان من أبنائه”.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا في حي الزيتون بغزة ما أدى إلى شهداء وإصابات.

وسمع انفجار في حي الفخاري جنوب شرقي خانيونس.

واستشهدت 3 شقيقات من عائلة بركات وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال منزلا شرقي رفح.

وشنت طائرات الاحتلال غارة على منطقة خربة العدس شرقي مدينة رفح.

كما شنت طائرات الاحتلال غارة على مخيم النصيرات.

وأصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم، جراء قصف قوات الاحتلال منزلا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

والليلة الماضية، استهدفت قوات الاحتلال منطقة الزاويدة وسط قطاع غزة، وقصفت طائرات الاحتلال أرضا زراعية قرب الحدود المصرية الفلسطينية داخل حي السلام في رفح جنوبي القطاع.

وشن طيران الاحتلال مساء أمس الاحد، غارات على مخيم الشاطئ غرب غزة، وعلى منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

ونسف جيش الاحتلال الإسرائيلي منازل سكنية في بلدة القرارة شمال شرقي خانيونس.

وأمس الاحد، أعلنت وزارة الصحة أن جيش الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 85 شهيدًا و130 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان “الإسرائيلي” المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، إلى 31 ألفًا و45 شهيدًا و72 ألفًا و654 مصابًا، 72% منهم من النساء والأطفال.

المصدر: مواقع