المقاومة الإسلامية تستهدف ‏تجمعاً ‏لجنود العدو الصهيوني في تلة الطيحات بالأسلحة المناسبة وتصيبه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 11 2024 - 13:28

المقاومة الإسلامية تستهدف ‏تجمعاً ‏لجنود العدو الصهيوني في تلة الطيحات بالأسلحة المناسبة وتصيبه إصابة مباشرة

منذ 45 mins 11 March، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة