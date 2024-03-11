إعلام العدو: تقارير عن تحطم مروحية “اسرائيلية” في قاعدة “نيفاتيم” الجوية في النقب وسقوط 3 إصابات – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2024 - 13:28

إعلام العدو: تقارير عن تحطم مروحية “اسرائيلية” في قاعدة “نيفاتيم” الجوية في النقب وسقوط 3 إصابات

منذ 1 ساعة 11 March، 2024
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