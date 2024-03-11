واصلت المقاومة الاسلامية في لبنان عملياتها ضد مواقع العدو الصهيوني عند الحدود مع فلسطين المحتلة، دعماً للشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

وفي السياق، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.‌‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:25 من صباح يوم ‏الاثنين 11-03-2024 ‌‏موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.‌‏

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الاثنين 11-03-2024 م

‏30 شعبان 1445 هـ

وشن ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية هجوما جويا ‏بأربع مسيرات انقضاضية على مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع وأصابت أهدافها ‏بدقة‎.‎

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏شن ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:25 من صباح يوم ‏الاثنين 11-03-2024 ‌‏هجوما جويا ‏بأربع مسيرات انقضاضية على مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع وأصابت أهدافها ‏بدقة‎.‎

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الاثنين 11-03-2024 م

‏30 شعبان 1445 هـ

وا‏ستهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‌‏تجمعاً ‏لجنود العدو الصهيوني في تلة الطيحات بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ا‏ستهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:45 من صباح يوم ‏الاثنين 11-03-2024 ‌‏تجمعاً ‏لجنود العدو الصهيوني في تلة الطيحات بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة. ‏



‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الاثنين 11-03-2024 م

‏30 شعبان 1445 هـ

مشاهد استهداف آلية “نميرا” في موقع المالكية

ويوم أمس، وزعت المقاومة الاسلامية مشاهد من عملية استهداف آلية “نميرا” تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في موقع المالكية.

ملخص عمليات المقاومة

هذا ونشر الاعلام الحربي ملخص عمليات المقاومة الإسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ 10-03-2024.

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأحد 10-03-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي

1- الساعة 06:20 شن هجوم جوي بمسيرتين ‏انقضاضيتين على مرابض المدفعية في عرعر وأصابت أهدافها بدقة.

2- الساعة 14:25 استهداف ‌‏التجهيزات التجسسية في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة ‏وتحقيق إصابة مباشرة.‌‏

3- الساعة 15:50 استهداف ثكنة ‏معاليه غولان بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة.‌‏

4- الساعة 16:10 استهداف موقع ‏الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‌‏

5- الساعة 16:15 استهداف موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‌‏

6- الساعة 16:55 استهداف ثكنة معاليه ‏غولان ‏للمرة الثانية بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

– القطاع الغربي

1- الساعة 9:00 استهداف موقع راميا وتجهيزاته بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابة مباشرة.‌‏

2- الساعة 9:15 استهداف مستوطنة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا.، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها الاعتداء على بلدة خربة ‏سلم واستشهاد عائلة.

3- الساعة 10:20 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي شرق موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

4- الساعة 11:15 استهداف آلية عسكرية ‏إسرائيلية من نوع “نمير” في موقع المالكية ‏وإصابتها إصابة مباشرة.‌‏

5- الساعة 14:30 استهداف موقع ‏الراهب وانتشار جنود العدو الإسرائيلي في محيطه بصواريخ البركان وتحقيق إصابة مباشرة.‌‏

6- الساعة 15:30 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي ‌‏في محيط موقع بركة ريشا بصواريخ بركان.

المصدر: موقع المنار