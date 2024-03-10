المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة: يجب وقف عمليات القتل اليومية التي ينفذها الاحتلال بحق البطون الجائعة ومنتظري المساعدات – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2024 - 03:02

المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة: يجب وقف عمليات القتل اليومية التي ينفذها الاحتلال بحق البطون الجائعة ومنتظري المساعدات

منذ 1 ساعة 10 March، 2024
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