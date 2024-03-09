خليل موسى

ارتكب تنظيم داعش الإرهابي مجزرة بحق مجموعة كبيرة من المدنيين كانوا يجمعون الكمأة في قرية كباجب بمحافظة دير الزور السورية، في مجزرة جديدة يرتكبها التنظيم بحق مواطنين يجمعون الكمأة في قرية كباجب.

وعلى ضوء المعلومات التي أكدت استشهاد 47 مواطنا في دير الزور واحراق شاحناتهم البالغ عددها 17، اجرى موقع قناة المنار لقاءً مع الخبير في الشأن العسكري والاستراتيجي الدكتور حسن أحمد حسن للحديث عن الجريمة المروعة التي ارتكبها التنظيم الإرهابي.

الدكتور حسن ربط العديد من الملفات الساخنة في المنطقة، كما ربط مناطق واطراف المحور كمقصودين، اضافة للمشغل الاساسي للإرهاب في المنطقة، ليصل بنا إلى نتيجة مأخوذة من التجارب والواقع والظروف.

هذه الجريمة الكبيرة بحق المدنيين السوريين على يد تنظيم داعش الإرهابي، وبالاستناد على قراءته اكد المختص بالشأن العسكري والاستراتيجي أن هذا الفعل له ردة فعل وستكون مترابطة.

المصدر: موقع المنار