دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الجمعة 08-03-2024، وفقًا للتالي:
– القطاع الشرقي:
1- الساعة 15:20 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي وآلياته شرق موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية والمدفعية.
2- الساعة 15:30 استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة.
– القطاع الغربي:
1- الساعة 13:55 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية.
2- الساعة 16:30 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بصاروخ “فلق واحد” وتحقيق إصابة مباشرة.
3- الساعة 18:18 استهداف مرابض مدفعية العدو في ديشون بصواريخ الكاتيوشا، كردٍ على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.
المصدر: موقع المنار