دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الجمعة 08-03-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 15:20 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي وآلياته شرق موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏الصاروخية ‏والمدفعية.‏

2- الساعة 15:30 استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة.

– القطاع الغربي:

1- الساعة 13:55 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية.

2- الساعة 16:30 استهداف ‌‏تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بصاروخ “فلق واحد” ‏وتحقيق إصابة مباشرة‌‏.

3- الساعة 18:18 استهداف مرابض مدفعية العدو في ديشون ‏بصواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‏ ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.

المصدر: موقع المنار