فلسطين المحتلة: 5 شهداء جراء قصف منزل عائلة أبو سليمة في منطقة العزبة جنوب غرب رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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March 8 2024 - 10:06

فلسطين المحتلة: 5 شهداء جراء قصف منزل عائلة أبو سليمة في منطقة العزبة جنوب غرب رفح

منذ 53 mins 8 March، 2024
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