أصبحت السويد رسميا يوم الخميس العضو الـ32 في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بعد قرنين من الحياد ثم عدم الانحياز العسكري وعامين من المفاوضات.

وتعليقا على الحدث، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لدى تسلمه الوثائق الرسمية لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي “من يصبر يجد”.

من جهته، قال رئيس الحكومة السويدية أولف كريسترسون الذي سافر إلى واشنطن للمشاركة في حفل انضمام بلاده إلى الحلف، إن هذه الخطوة تمثل “انتصارا للحرية”.

وقال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ “هذا يوم تاريخي. السويد ستأخذ الآن مكانها الصحيح على طاولة حلف الناتو”.

وأضاف “بعد 200 عام على عدم الانحياز، تستفيد السويد الآن من الحماية بموجب المادة الخامسة، الضمان الكامل لحرية وأمن” أعضاء الحلف.

بدوره، علق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالقول إنه “من المهم اليوم الاعتراف بأن دولة أخرى في أوروبا أصبحت أكثر أمنا من الشر الروسي”، على حد قوله.

وتمت المصادقة على هذا الانضمام بعد صراع ومفاوضات طويلة مع عدد من أعضاء الحلف. ومن المقرر أن يتم الاثنين المقبل، رفع علم السويد أمام مقر الحلف في بروكسل.

المصدر: وكالة يونيوز