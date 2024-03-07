الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق منطقة تولا دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار حسب المعلومات الأولية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2024 - 03:54

الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق منطقة تولا دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار حسب المعلومات الأولية

منذ 28 mins 7 March، 2024
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