الأمين العام للأمم المتحدة: الرعب في غزة يجب أن يتوقف ولا يمكن تأجيل وقف إطلاق النار الإنساني – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2024 - 03:54
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المستشار الإعلامي لوكالة "الانروا" في غزة: نستغرب الحديث عن فتح ممر بحري في ظل وجود معابر برية مع غزة
الأمين العام للأمم المتحدة: الرعب في غزة يجب أن يتوقف ولا يمكن تأجيل وقف إطلاق النار الإنساني
منذ 31 mins
7 March، 2024
عاجل
الامم المتحدة
غزة
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