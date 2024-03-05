مهرجان برلين السينمائي الدولي ويسمى أيضا برلينالي “Berlinale”، يصنف ضمن أكثر المهرجانات السينمائية أهمية في العالم، وأكثرها زوارا، تأسس سنة 1951، وانعقد بين 15 الى 25 شباط 2024. وهو من اكثر المهرجانات في العالم التي تحمل قضايا انسانية واجتماعية المموّل بشكل أساسي من الحكومة.

المميز في هذه الدورة حضور فلسطين وبقوة من خلال الاحتجاج الذي حدث من المتظاهرين خارج مبنى المهرجان، وارتداء عدد من الممثلين والمخرجين العالميين الكوفية الفلسطينية وحملوا العلم الفلسطيني.

للإضاءة على هذا المهرجان في الجبهة الثانية:

المصدر: موقع المنار