طيران الاحتلال الحربي يستهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بشكل مكثّف – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2024 - 06:34

طيران الاحتلال الحربي يستهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بشكل مكثّف

منذ 9 mins 5 March، 2024
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