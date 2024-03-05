استهداف منزل مأهول بالسكان يعود لعائة “الكيلاني” شمالي بيت لاهيا، ووصول عدد من الإصابات إلى مستشفى كمال عدوان – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2024 - 03:32

استهداف منزل مأهول بالسكان يعود لعائة “الكيلاني” شمالي بيت لاهيا، ووصول عدد من الإصابات إلى مستشفى كمال عدوان

منذ 15 mins 5 March، 2024
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