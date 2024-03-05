‫المقاومة الاسلامية: استهداف قوة عسكرية صهيونية تتحرك في  ‫محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية وتحقيق اصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 5 2024 - 02:00

‫المقاومة الاسلامية: استهداف قوة عسكرية صهيونية تتحرك في  ‫محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية وتحقيق اصابة مباشرة

منذ 29 mins 5 March، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة