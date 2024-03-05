المقاومة الاسلامية: استهداف قوة عسكرية صهيونية تتحرك في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية وتحقيق اصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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المقاومة الاسلامية: استهداف قوة عسكرية صهيونية تتحرك في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية وتحقيق اصابة مباشرة
منذ 29 mins
5 March، 2024
عاجل
المقاومة الاسلامية
حزب الله
موقع الراهب
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