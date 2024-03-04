تواصل المقاومة الفلسطينية لليوم الـ150 على التوالي التصدي للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، في ظل ضوء أخضر أميركي مستمر للعدو الاسرائيلي لارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل في القطاع المحاصر.

وبمواجهة ذلك، تقف المقاومة الفلسطينية لتنزل يوميا منذ بدء العدوان بالتحديد اكثر منذ بدء العدوان البري على القطاع، المزيد من الخسائر في قوات وجنود وآليات هذا الجيش المتهالك، ما يزيد من تهشيم صورته امام عدسات كاميرات رجال المقاومة التي توثق للعالم مدى الفشل الصهيوني في تسجيل أي انتصار او تقدم عسكري او امني داخل القطاع.

وأسفرت المواجهة في قطاع غزة حتى اللحظة عن مقتل (586) ضابطاً وجندياً وإصابة أكثر من (3021) آخرين حسب اعتراف جيش العدو، وما يزيد عن (6805) جريح حسب تقارير المستشفيات الصهيونية مضافاً إليها بيانات جيش الاحتلال، بالإضافة إلى تدمير مئات الآليات كلياً أو جزئياً، كما واصلت قصف مواقع ومغتصبات العدو في غلاف غزة، ودك تحشداته العسكرية في مختلف محاور التوغل.

ويواصل مجاهدو القسام خوض الاشتباكات الضارية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مع قوات العدو المتوغلة في كافة محاور التوغل بقطاع غزة، إضافة إلى استهداف القوات الصهيونية المعززة بالآليات، بالعبوات الناسفة وقذائف “الياسين 105” وقذائف الـ “TBG” المضادة للتحصينات والقذائف المضادة للأفراد.

وقد بث الإعلام العسكري لكتائب القسام مساء الأحد مقطع فيديو أظهر مشاهد من استيلاء مجاهدي القسام على طائرتين من طراز “Skylark” في حي الزيتون بمدينة غزة.

بدورها، سرايا القدس أعلنت أنه بعد عودة مجاهديها من خطوط القتال في منطقة عبسان الكبيرة بمدينة خانيونس.. أكدوا استهداف آليتين عسكريتين صهيونيتين بقذائف الـ (RPG) وتفجير مبنى تم تفخيخه مسبقاً تحصنت به قوة صهيونية أوقعتهم بين قتيل وجريح.

وعرضت سرايا القدس مشاهد من استهدافها لجنود وآليات العدو الصهيوني في منطقة عبسان الكبيرة شرق خانيونس.

الى ذلك، قصفت سرايا القدس بوابل من قذائف الهاون تجمعاً لقوات العدو شمال غرب بيت لاهيا، ومواضع تجمع آليات وجنود العدو الصهيوني في محور التقدم “نتساريم” جنوب مدينة غزة.

هذا وأعلنت سرايا القدس أنه بعد عودة مجاهديها من مناطق الاشتباك في حي الزيتون، أكدوا تنفيذهم عدد من المهام، من بينها قصف مجاهدونا بقذائف الهاون تجمعاً لجنود العدو، بالاضافة الى خوض مجاهديها اشتباكات ضارية مع جنود العدو بالأسلحة الرشاشة، واستهداف مبنى تحصنت به قوة صهيونية بصاروخ (107) موجه وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

المصدر: موقع المنار