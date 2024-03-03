شيع حزب الله وجمهور المقاومة الشهيد على طريق القدس حسين محمد بدوي (حسيني) في بلدة دير قانون رأس العين الجنوبية..

وانطلقت مسيرة التشييع من امام منزل الشهيد وسط حضور حاشد لأبناء البلدة والقرى المجاورة ومشاركة النائبين حسين جشي وحسن عز الدين ولفيف من الفعاليات والشخصيات، وتوجه بعدها المشيعون تتقدمهم الفرق الكشفية في مسير حاشد نحو ساحة البلدة حيث جرت مراسم تكريمية للشهيد على وقع عزف موسيقى كشافة الامام المهدي -عج-، وتولت ثلة من المجاهدين حمل النعش الذي لف بعلم حزب الله، لتؤدي بعد ذلك ثلة القسم للشهداء بالمضي على درب الجهاد والمقاومة، ثم اقيمت الصلاة على جثمان الشهيد الطاهر بإمامة الشيخ علي مدني، قبل ان تنطلق مسيرة التشييع تجاه روضة الشهداء، حيث ووري جثمان الشهيد في الثرى الى جانب رفاق الدرب.