يتواصل العدوان الصهيوني على الشعبِ الفلسطيني في قطاع غزة لليوم الـ149 على التوالي، في ظل استمرار مجازر العدو الصهيوني في العديد من مناطق القطاع، فيما تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي البطولي موقعة المزيد من الخسائر بين جنود العدو وآلياته.

وجدد العدو الاسرائيلي ارتكاب العديد من المجازر في غزة، حيث شهدت مناطق خان يونس في الجنوب ودير البلح في الوسط قصفاً صهيونياً عنيفاً بعد المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال بغارات على محيط المستشفى الإماراتي ما أدى الى استشهاد عشرة مدنيين على الاقل بين أحد المسعفين وعشرات الاصابات فضلاً عن اندلاع النيران في بوابة المستشفى.

وفي شمال غزة أغارت طائرات العدو على منزل يعود لعائلة ابو حمدونة في مخيم جباليا.

كما افيد عن استشهاد واصابة عدد من الفلسطينيين الذين استهدفهم جيش الاحتلال لدى اقترابهم من دوار النابلسي، في المكان الذي ارتَكَب فيه جيش الاحتلال مجزرة مروِّعة يوم الخميس الماضي بحق المواطنين الذي كانوا ينتظرون قافلة المساعدات.

المصدر: موقع المنار