عدد كبير من الإصابات تصل مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار برفح جراء قصف منزل بحي السلام شرقي المدينة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 3 2024 - 00:20

عدد كبير من الإصابات تصل مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار برفح جراء قصف منزل بحي السلام شرقي المدينة

منذ 40 mins 2 March، 2024
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