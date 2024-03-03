استمرار غارات إسرائيلية مكثفة وعنيف على بلدة القرارة في خانيونس ومناطق أخرى – موقع قناة المنار – لبنان
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March 3 2024 - 00:20

استمرار غارات إسرائيلية مكثفة وعنيف على بلدة القرارة في خانيونس ومناطق أخرى

منذ 47 mins 2 March، 2024
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