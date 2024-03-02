بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، كلمة للناطق باسمها أبو حمزة، وجه فيها رسالة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وقال أبو حمزة موجها حديثه لنتنياهو، إن اليوم التالي في قطاع غزة مسألة لا يحددها إلا المجاهدين ومن خاض معركة الشرف والكرامة، والمقاومة الفلسطينية منذ نشأتها لا ترتبط بإمكانيات، فطالما استمر الاحتلال استمرت المقاومة.

وأضاف أبو حمزة في كلمته، أن “شهر رمضان هو شهر الصيام والنفير” داعيا أمتنا لكسر الصمت والتقرب إلى الله، وليكن شهر رمضان شهر الرعب والقلق على الكيان الصهيوني.

ودعا أبو حمزة، إلى أن يكون اليوم الأول من شهر رمضان يومًا عالميًا لنصرة غزة، بالنفير الجاد في كل الساحات.

وأشار أبو حمزة إلى أن “لا حجة لأحد أن يتخلف عن المعركة التي نخوضها نيابة عن أمة الإسلام، لا سيما أولئك الذين يمتلكون الجيوش والطائرات والمدافع.. أما آن لكم أن تحركوا مدافعكم أسوة بالأحرار في اليمن ولبنان والعراق، أما آن لكم أن تخلعوا ثوب العبودية والذل لأمريكا الشيطان الأكبر، وتحذوا حذو الشرفاء”.

وقال: نقول لشعبنا إن المقاومة تتقاسم معكم كافة الظروف التي تعيشونها، وسنكشف لاحقًا عن كواليس هذه المعركة وحماية المجاهدين في أزقة الخطر وساحات الشهادة.

وأكد أن المقاومة تواصل التصدي والدفاع عن تراب فلسطين في الضفة الغربية وكافة محاور القتال في قطاع غزة بكافة تشكيلاتنا العسكرية على قاعدة القيادة والسيطرة التي لازالت قائمة لم تتأثر.

وفي سياق ذي صلة، أعلن عن إيقاع سرايا القدس؛ جميع أفراد قوة إسرائيلية في حي الزيتون قتلى وأشلاء.

المصدر: القدس