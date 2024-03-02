تظاهر الآلاف في هولندا اليوم السبت دعما للقضية الفلسطينية وتضامنا مع قطاع غزة.

وجاب المتظاهرون الشوارع حاملين الأعلام الفلسطينية ورفعوا لافتات تطالب بوقف العدوان على قطاع غزة.

ودعا المشاركون الى محاسبة إسرائيل على جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الفلسطينيين.

كما وتظاهر الآلاف في مدينة اودنسي بالدنمارك تضامنا مع فلسطين وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة.

وسار المتظاهرون شوارع المدينة مطلقين الصرخات الرافضة للاحتلال والمنددة له، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية الى القطاع.

ودعا المشاركون المجتمع الدولي الى التحرك الفعال لمحاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها بحق الفلسطينيين والتي تعد جرائم إبادة جماعية.

وفي العاصمة الدنماركية كوبنهاغن تظاهر الآلاف دعما لفلسطين وغزة واستنكارا للعداون الإسرائيلي على القطاع.

ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق العشب الفلسطيني.

وطالب المشاركون بوضع حد للكيل بمكيالين وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره بحق الشعب الفلسطيني وخاصة الأطفال، وأدانوا جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وفي السياق نفسه تظاهر ايضاً الآلاف في مدينة شتوتغارت الألمانية تضامنا مع غزة وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي عليها.

وجاب المتظاهرون شوارع المدينة مطلقين صيحاتهم ضد جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وطالب المتظاهرون برفع الحصار عن غزة وإدخال المساعدات الإنسانية الى داخل القطاع عبر فتح المعابر البرية بشكل كامل.

وفي مدينة أوبسالا السويدية تظاهر المئات دعما لغزة والقضية الفلسطينية واستنكارا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

وجابت المتظاهرون شوارع المدينة رافعين الأعلام الفلسطينية ومطالبين بوقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إليها بشكل كاف لمنع وقوع مجاعة.

وطالب المتظاهرون بمحاسبة إسرائيل على جرائمها التي ارتكبتها في القطاع والتي اعتبروها جرائم إبادة جماعية.

وفي العاصمة النرويجية أوسلو تظاهر ايضاً الآلاف تضامنا مع فلسطين وتنديدا بالعدوان الاسرائيلي على غزة.

وطالب المتظاهرون بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وفتح المعابر، منددين بالجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وجاب المتظاهرون شوارع العاصمة رافعين الاعلام الفلسطينية ومرددين شعارات تدعو الى محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها وجرائمها بحق المدنيين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ 148 والذي أدى الى استشهاد أكثر من 30 الف شخص معظمهم من النساء والاطفال.

المصدر: وكالة يونيوز