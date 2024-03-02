الشهيد المجاهد علي عبدالنبي قاسم – موقع قناة المنار – لبنان
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March 2 2024 - 19:58

الشهيد المجاهد علي عبدالنبي قاسم

منذ 2 ساعة 2 March، 2024
ali-kassem
شهداء على طريق القدس

ali-kasem

المصدر: موقع المنار

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