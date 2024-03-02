المقاومة الإسلامية تستهدف تجمعا لجنود العدو في  ‫محيط موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية وتصيبه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 2 2024 - 11:46

المقاومة الإسلامية تستهدف تجمعا لجنود العدو في  ‫محيط موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية وتصيبه إصابة مباشرة

منذ 54 mins 2 March، 2024
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