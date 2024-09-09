مراسل المنار: اصابات بين جنود الاحتلال في موقع جلّ العلام المعادي بعد استهدافه بمحلقتين انقضاضيتين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2024 - 16:58
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المقاومة الإسلامية تشن هجوما بأسراب من المسيرات على مقري لواء غولاني ووحدة إيغوز 621 بثكنة شراغا في عكا المحتلة
هجوم المسيرات الانقضاضية على عكا أصاب بدقة أماكن تموضع ضباط وجنود العدو ردا على الاعتداءات على بلدة خربة سلم
المقاومة الإسلامية تستهدف المقر المستحدث لقيادة اللواء الغربي في جنوب ثكنة يعرا بصلية من صواريخ الكاتيوشا
المقاومة الاسلامية تستهدف موقع معيان باروخ بالأسلحة الصاروخية وتصيبه إصابة مباشرة
المقاومة الاسلامية: استهداف موقع حبوشيت بالاسلحة الصاروخية وتحقيق اصابات مباشرة
قوات الفجر ـ الجناح العسكري للجماعة الإسلامية تطلق رشقة صاروخية استهدفت موقع "بيت هلل" بـ"كريات شمونة"
سانا: 16 شهيدا و43 جريحا جراء العدوان الصهيوني على مواقع عدة في محيط مصياف في ريف حماة السورية
الخارجية السورية: إمعاناً في اعتداءاته على سوريا شن الاحتلال الاسرائيلي عدوانا جويا سافرا أسفر عن ارتقاء 16 شهيدا
لجان المقاومة في فلسطين: سيتفاجأ جنود العدو بالمد العربي والإسلامي الذي سيحطم هيبة الصهاينة وعنجهيتهم
الجبهة الشعبية: نشيد بعملية إطلاق النار البطولية عند معبر الكرامة وهي تأتي كرد مشروع على جرائم الاحتلال بحق شعبنا
اعلام العدو: منذ الـ7 من أوكتوبر وقعت 4973 عملية في الضفة الغربية قتل فيها 38 اسرائيليا
اعلام العدو عن ضباط اسرائيليين: الوضع في الضفة لا يمكن أن يستمر هكذا ونحن على حافة انفجار كبير
وزارة الصحة في غزة: 33 شهيدا في 3 مجازر دموية ارتكبها العدو الصهيوني خلال الساعات الـ24 الماضية
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: "إسرائيل" استهدفت 16 مدرسة إيواء في غزة خلال شهر واحد إمعانًا في الإبادة الجماعية
قوات الاحتلال تعتقل عدداً من الشبان من داخل حافلة بـ"شارع 6" شمال فلسطين بزعم الاشتباه بمحاولتهم تنفيذ عملية
القيادي بحركة حماس عزت الرشق: إن لم يتم الضغط على نتنياهو وإلزامه بما تم الاتفاق عليه فلن يرى أسرى الاحتلال النور
الدفاع المدني بغزة: أكثر من مليوني فلسطيني باتوا يتمركزون في 30 % في مساحة القطاع
مراسلة المنار: قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بلال حلاوي يصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق رياض سلامة
مراسل المنار: اصابات بين جنود الاحتلال في موقع جلّ العلام المعادي بعد استهدافه بمحلقتين انقضاضيتين
منذ 34 mins
9 September، 2024
عاجل
موقع جل العلام
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